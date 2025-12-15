Il Cocoricò ha trasformato l’Arena nella cattedrale della musica elettronica | e il principe Maurice era il ‘cardinale’

Il Cocoricò di Riccione ha recentemente ampliato il suo prestigio, portando il suo celebre party Memorabilia all’Unipol Arena di Bologna, segnando un importante traguardo per il club. Dopo trent’anni di storia, il locale romagnolo ha trasformato l’Arena nella cattedrale della musica elettronica, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.

Riccione, 15 dicembre 2025 – Il Cocoricò di Riccione esce dalla Piramide e conquista Bologna. Domenica 7 dicembre lo storico club romagnolo ha celebrato il trentennale del suo party più iconico, il Memorabilia, all’Unipol Arena: una scelta annunciata da mesi e fortemente simbolica, come spiega il direttore artistico Enrico Galli, proprietario del Cocoricò. Il direttore artistico Galli: “Volevamo una location diversa per il trentennale del Memorabilia”. “Era una decisione naturale per chiudere il cerchio del trentennale – racconta –. Volevamo una location diversa, in una città diversa, ma all’altezza della nostra storia. Ilrestodelcarlino.it

