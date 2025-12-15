Dal Cocoricò all' Unipol Arena il Principe Maurice nelle vesti di ' cardinale' accende gli animi
Il Principe Maurice si esibisce in una performance spettacolare, trasformandosi temporaneamente in 'cardinale' durante il trentennale di Memorabilia a Bologna. Dopo le venue come il Cocoricò e l'Unipol Arena, il noto personaggio della Piramide porta la sua energia anche in questa occasione speciale, accendendo gli animi del pubblico con un set indimenticabile in consolle.
Spettacolare performance in consolle per lo storico personaggio della Piramide in trasferta a Bologna in occasione del trentennale di Memorabilia.
Unipol Arena, Bologna: ultimo appuntamento con i 30 anni di "Memorabilia" del Cocoricò - Un evento che va oltre il concetto di party: un viaggio nella memoria collettiva del clubbing italiano, un rito contemporaneo dove ...
Alcune tracce non appartengono a ieri. Bruciano ancora oggi, come rituali che il tempo non osa spegnere Memorabilia 30 years - Unipol Arena, Bologna #cocorico #memorabilia