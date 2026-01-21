Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) rappresenta un esempio di impegno e determinazione, contribuendo a valorizzare lo sport e i valori della difesa italiana. Le vittorie degli atleti, riconosciute anche dal Presidente Mattarella, sono testimonianze di coraggio, disciplina e spirito di servizio, che arricchiscono il patrimonio sportivo e morale del nostro Paese.

"Le vittorie del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD)non sono solo medaglie ma storie di coraggio, disciplina e spirito di servizio, che onorano lo sport, la Difesa e tutta l'Italia". Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione della cerimonia al Quirinale che il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha voluto per celebrare le atlete e gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d'oro ai Campionati del Mondo 2025 e alle Deaflympics, manifestazione internazionale riservata ad atleti non udenti. Tra i protagonisti della cerimonia anche gli atleti del GSPD che hanno conquistato complessivamente 9 medaglie d'oro (in Corea, Canada e India) nelle discipline del Banked Slalom e Snowboard cross; nella sciabola; nel tiro con l'arco; nel Frame running; nel salto in lungo e nella corsa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paralimpici dal Presidente Mattarella, Rauti: "Le vittorie degli atleti della Difesa sono un orgoglio per l'Italia"

