Il presidente Sergio Mattarella ha pranzato oggi con gli atleti italiani al Villaggio Olimpico, a poche ore dall’inizio dei Giochi di Milano Cortina. Ha scherzato con loro, dicendo di essere “leggermente fuori età per le olimpiadi”, e ha scambiato qualche battuta con le persone che si preparano a competere. La visita di Mattarella si è svolta in modo informale, senza grandi annunci, ma ha suscitato un sorriso tra gli atleti.

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con le atlete e gli atleti della squadra italiana alla mensa del Villaggio Olimpico, alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina. Il capo dello Stato, dopo aver rivolto un saluto agli azzurri e ai tecnici della delegazione italiana, si è seduto a tavola accanto ai campioni tra cui Arianna Fontana e Pietro Sighel, entrambi pattinatori di short track, la prima anche portabandiera, e si è messo in posa per un selfie di gruppo. Con lui al tavolo tra gli atleti anche la figlia Laura. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Sono leggermente fuori età per le olimpiadi', Mattarella scherza con gli atleti

Approfondimenti su Milano Cortina

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano.

Sergio Mattarella visita il Villaggio Olimpico di Milano e si ferma a scattare un selfie con gli atleti azzurri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

'Sono leggermente fuori età per le olimpiadi', Mattarella scherza con gli atleti

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano, Mattarella al Villaggio olimpico e la battuta al pranzo con gli atleti: Sono leggermente fuori età per i Giochi; Mattarella con la giacca degli Azzurri: io fuori età per le Olimpiadi; La giornata olimpica di Mattarella. Io fuori età per partecipare...; Milano Cortina 2026, Mattarella al Villaggio olimpico. Il pranzo con gli atleti e la giacca azzurra: Sono leggermente fuori età...

VIDEO | Milano-Cortina 2026, Mattarella scherza con gli atleti: Sono leggermente fuori età per le OlimpiadiGli atleti e le atlete dei giochi 2026 di Milano Cortina hanno consegnato al presidente della Repubblica una giacca dell’Italia con il suo nome ... dire.it

Mattarella, gli atleti azzurri gli regalano la giacca ufficiale delle Olimpiadi: «Io, fuori età per i Giochi» VIDEOLa gioia, l'orgoglio e, per non farsi mancare nulla, la battuta: «Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e a dire il vero anche da giovane non sarei stato selezionato... Grazie per il dono, lo co ... msn.com

"Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi, ma anche da giovane non sarei mai stato selezionato". Con una battuta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il dono degli atleti azzurri al Villaggio olimpico di Milano: una giacca ufficiale dell facebook

Le giornata si sono leggermente allungate il cielo di Milano alle 17 ...siamo più vicini alla primavera. mia #buonaserata #Milano #goodeveninig #20gennaio x.com