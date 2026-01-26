Sergio Ramos, ex calciatore e attuale dirigente, sta collaborando con un gruppo di investimento per l’acquisto del Siviglia. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’accordo prevede un periodo di esclusiva di tre mesi, durante il quale Ramos e i suoi partner potranno finalizzare l’operazione. L’offerta, valutata intorno ai 400 milioni di euro, rappresenta un passo importante per il futuro del club andaluso.

Sergio Ramos e un gruppo di investimento stanno acquistando il Siviglia. The Athletic ha riportato all’inizio di gennaio che Ramos, 39 anni, stava guidando un’offerta da 400 milioni di euro per acquistare il suo club d’infanzia. Sergio Ramos comprerà il Siviglia?. Scrive The Athletic: “Fonti vicine alle trattative, che hanno parlato in anonimato per proteggere i rapporti, hanno indicato che Ramos e il suo team hanno presentato una lettera d’intenti e che è stato aperto un periodo di esclusiva di tre mesi per completare l’acquisto. Al momento, non c’è alcuna garanzia che il gruppo completi l’acquisizione, perché deve prima analizzare la salute finanziaria del club per decidere se procedere con l’offerta”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sergio Ramos ha tre mesi di esclusiva per l’acquisto del Siviglia (Athletic)

Sergio Ramos ha presentato, insieme a un gruppo di investitori, un'offerta per l'acquisto del Siviglia.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il futuro di Sergio Ramos potrebbe includere un ruolo oltre il campo, ipotizzando una possibile proprietà del Siviglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

