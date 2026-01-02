Sergio Ramos ha presentato un’offerta per acquistare il Siviglia con un gruppo di investitori

Sergio Ramos ha presentato, insieme a un gruppo di investitori, un'offerta per l'acquisto del Siviglia. La proposta mira a rafforzare la posizione del club e a contribuire al suo sviluppo futuro. La trattativa è in fase preliminare e potrebbe portare a un nuovo assetto societario, con Ramos coinvolto nella gestione del club. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sul percorso della proposta.

Sergio Ramos potrebbe entrare a far parte della dirigenza del Siviglia, attraverso un gruppo di investitori che avrebbe già presentato un’offerta al club andaluso per acquistarlo. Sergio Ramos e la vendita del Siviglia. Come riportato da El País: Il processo di vendita del Siviglia è entrato in una nuova e interessante fase. Dopo diversi mesi di trattative da parte dei principali azionisti del club con vari pretendenti per comprarlo, Sergio Ramos, campione del mondo e leggenda del calcio spagnolo, ha preso d’assalto la trattativa. L’ex giocatore di Siviglia e Real Madrid sta guidando il progetto di un gruppo di investitori che ha già presentato un’offerta ai massimi azionisti del club andaluso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

