Comuni prefetto nomina commissione accesso a Castellammare di Stabia

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha appena nominato una commissione di indagine per controllare se ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune di Castellammare di Stabia. La decisione arriva su delega del Ministro dell’Interno, che ha chiesto di verificare eventuali collegamenti tra le mafie e l’amministrazione locale. La commissione dovrà fare luce su possibili tentativi di infiltrazione e mettere in chiaro la situazione, mentre i cittadini aspettano risposte chiare.

Tempo di lettura: 2 minuti Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Castellammare di Stabia, per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del Comune stabiese. L'accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi. "Accogliamo la decisione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, di disporre la nomina della Commissione d'accesso con assoluta serenità e con il massimo senso delle istituzioni.

