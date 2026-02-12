Il pozzo sacro di Santa Cristina | l’architettura nuragica sfida il tempo

Il pozzo sacro di Santa Cristina si trova in Sardegna e rappresenta un esempio unico di architettura nuragica. Scendere i venticinque gradini significa immergersi in un passato di tremila anni fa. La struttura, ancora intatta, sfida il tempo e continua a suscitare curiosità tra studiosi e visitatori. La sua presenza testimonia le capacità degli antichi costruttori e il legame profondo con le tradizioni religiose dell’epoca.

Scendere i venticinque gradini del pozzo sacro di Santa Cristina significa attraversare tremila anni di storia in pochi secondi. La luce filtra dall'alto, disegna geometrie perfette sulle pareti di basalto levigato, e improvvisamente ti ritrovi faccia a faccia con uno dei capolavori architettonici più straordinari della civiltà nuragica. L'acqua cristallina sul fondo riflette la volta a tholos che si eleva per sette metri sopra di te, costruita con una precisione che lascia attoniti gli ingegneri moderni. Questo non è un semplice pozzo: è un tempio, un osservatorio astronomico, un luogo dove il sacro e il profano si sono incontrati per millenni.

