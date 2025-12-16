Messina riscopre il Natale tra sacro e popolare | alla chiesa di Santa Caterina i Versi suoni e canti della tradizione siciliana

A Messina, il Natale si rinnova tra tradizione sacra e popolare, con momenti che riscoprono le radici culturali della città. Alla chiesa di Santa Caterina si tengono gli eventi “Versi, suoni e canti”, che celebrano la musica e le usanze siciliane. La manifestazione “Kíklos 2025 – Notti disiata” prosegue nel valorizzare l’identità natalizia locale attraverso la musica e le tradizioni.

La musica del Natale, nelle sue espressioni più profonde e identitarie, torna protagonista a Messina con "Kíklos 2025 – Notti disiata. Versi, suoni e canti del Natale nella tradizione colta e popolare", il concerto in programma venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 17.30 nella chiesa di Santa.

Diocesi: Messina, domani in cattedrale messa di Natale per la sanità messinese - In occasione delle festività natalizie, per la prima volta a Messina, le aziende sanitarie, in collaborazione con l’arcidiocesi di Messina- agensir.it

