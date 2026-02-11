Calcio serie C Pianese - Perugia parla Tedesco | Teniamo alta la guardia

Questa sera, la Pianese affronta il Perugia in una partita che si preannuncia intensa. Dopo una vittoria importante, i giocatori sono già concentrati per la sfida successiva. Il tecnico Tedesco avverte: “Teniamo alta la guardia”. La squadra sa che non può permettersi distrazioni e deve mantenere alta la concentrazione per ottenere un risultato positivo. I tifosi sono già in attesa, sperando in un’altra prestazione convincente.

Nemmeno il tempo di godersi una delle vittorie più attese e sentite della stagione che è nuovamente ora di tornare in campo.Lo impone il calendario e probabilmente lo impone un campionato forse troppo lungo, ma questi sono dettagli. L'imperativo è unico: continuare a fare punti.Il Perugia sarà.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.

