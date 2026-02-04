Il Partito Democratico ha suscitato molte polemiche con uno spot che associa il Sì al fascismo, puntando il dito contro chi vota No. La mossa ha mandato su tutte le furie i riformisti del partito, che vedono nella campagna una strumentalizzazione troppo spinta. La vicenda ha alzato un polverone nel mondo politico e tra gli elettori, con molti che chiedono chiarimenti sulla linea del partito.

Ha scatenato un putiferio all’interno del Pd, e non solo, lo spot con cui il partito ha ritenuto di sostenere le ragioni del No al referendum accostando il Sì al fascismo. La clip, postata qualche ora fa sui social ufficiali del Nazareno, riproduce in bianco e nero un momento del Presente, il rito con cui viene commemorata la strage di Acca Larenzia, mentre in sovraimpressione compare la scritta «loro votano Sì», dove loro è in rosso e il sì, per quanto in bianco, ha una grafica che fa venire in mente del sangue che cola. Mentre sotto passano le immagini e il grido «Presente», il video prosegue con il messaggio «ricordagli che la Costituzione è antifascista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pd usa CasaPound per additare come fascista chi vota Sì al referendum: ira dei riformisti (video)

Approfondimenti su CasaPound Referendum

Questa mattina a Roma, Casa Pound ha diffuso una nota ufficiale in cui invita i suoi sostenitori a votare sì al referendum.

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su CasaPound Referendum

Argomenti discussi: Conferenza Casapound alla Camera, le opposizioni occupano la sala stampa: annullati tutti gli incontri. La Lega: Remigrazione, la sinistra non limiti la libertà di parola; Il no a CasaPound, Bella Ciao e la Costituzione: cos'è successo alla Camera; Neofascisti alla Camera, salta la conferenza Remigrazione e riconquista; Deputati PD, M5s e Avs occupano sala stampa contro conferenza di Casapound.

