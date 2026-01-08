Referendum giustizia lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il Sì

Il referendum sulla giustizia ha suscitato molte polemiche, con accuse di campagne di disinformazione e spese ingenti. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANM) ha investito risorse significative per sostenere il voto contrario, mentre alcuni magistrati sono pronti a opporsi a questa strategia. In questo contesto, si solleva il dubbio su chi finanzi effettivamente le campagne pubblicitarie e quale impatto abbiano sulla percezione pubblica delle riforme in discussione.

Quanto stanzia l’Anm per la costosissima campagna per il No del suo comitato referendario, contro la quale sono pronti a mobilitarsi persino alcuni magistrati? Chi, e quanto, paga per tappezzare le principali stazioni ferroviarie con cartelloni digitali in cui si propala la bufala della riforma che sottomette (.) le toghe alla politica? Domande cui solo i diretti interessati possono rispondere. Per ora tacciono, zero trasparenza. Eppure è una questione centrale, su cui molti magistrati si stanno interrogando dopo che Libero ha portato all’attenzione pubblica quei manifesti e le menzogne che contengono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il "Sì" Leggi anche: Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati” Leggi anche: Enzo Tortora, la vedova dice sì al referendum sulla giustizia: “I magistrati sapevano di avere davanti un innocente” (video) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Referendum giustizia, lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il Sì; Referendum giustizia, il dem Ceccanti: A sinistra tanti favorevoli | .it. LEGA * CAMERA: «REFERENDUM: MORRONE (LEGA), SPOT COMITATO ‘NO’ INGANNEVOLE, STOP IMMEDIATO PER NON DANNEGGIARE ELETTORI» - “Il Comitato per il ’No’ al referendum sulla giustizia è veramente alla frutta se ha bisogno di servirsi di uno spot così evidentemente fuorviante per raccattare qualche consenso puntando ... agenziagiornalisticaopinione.it

Aimag, il Comitato:: "Consultazione farsa, vogliamo il referendum" - Il comitato ‘Carpi per la giustizia climatica e sociale’ interviene sulla consultazione indetta dai comuni soci di Aimag, ... ilrestodelcarlino.it

Referendum sulla Giustizia: cosa prevede e perché divide - Mancano pochi mesi al referendum sulla Giustizia e i sondaggi mettono in evidenza gli umori degli italiani. it.euronews.com

Il Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia lancia la campagna elettorale e sostiene la raccolta delle firme digitali https://www.collettiva.it/speciali/referendum-giustizia/referendum-sulla-giustizia-al-via-la-campagna-per - facebook.com facebook

Il No al referendum sulla giustizia riunisce il campo largo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.