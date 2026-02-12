Il paese che verrà Piano operativo con l’Università

Questa mattina è stato firmato un nuovo accordo tra il Comune e l’Università di Firenze. L’obiettivo è pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio, basandosi su studi e analisi scientifiche. La collaborazione punta a costruire un futuro più solido e ben organizzato per il paese. Ora si aspetta di vedere i primi risultati di questo progetto concreto.

Un accordo con l' Università di Firenze per costruire su basi scientifiche il futuro urbanistico del territorio. È questo l'obiettivo dell'intesa siglata dal Comune con il Dipartimento di Architettura dell'ateneo fiorentino, che affiancherà l'amministrazione nella redazione del nuovo Piano operativo comunale. La collaborazione, della durata di dodici mesi, punta ad approfondire lo studio dei piccoli centri abitati del territorio comunale, con un'attenzione particolare al centro storico del capoluogo. Al centro dell'attività di ricerca ci saranno i temi della rigenerazione urbana, del riuso degli immobili inutilizzati e della riqualificazione degli spazi pubblici, in un'ottica di sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio esistente.

