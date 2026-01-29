L’Italia si conferma tra i paesi europei con il maggior numero di università, arrivando a 65 atenei. Negli ultimi anni, il numero di università è cresciuto del 27 per cento, segno di un settore in espansione. La crescita riguarda soprattutto le università pubbliche, che attirano sempre più studenti e investimenti.

L'Italia è il quarto Paese europeo con 65 università e vede una crescita del 27% di atenei classificati. Troppi gli studenti che lasciano il nostro Paese per andare a studiare o a lavorare all'estero: 100mila in totale tra i 25 e 35 anni negli ultimi 10 anni. Il Politecnico di Milano resta l'ateneo con il punteggio più alto, ma perde ben 7 posizioni e si piazza al 45esimo posto, mentre l'Alma Mater di Bologna scende dal 48esimo al 59esimo posto . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei

Approfondimenti su Università Italia

Giovanni Guatti ha fatto il suo debutto con l’Italia conquistando subito un oro europeo, un risultato che segna un inizio straordinario.

Il Politecnico di Milano si conferma l’ateneo più importante in Italia, anche se quest’anno perde sette posizioni a livello europeo, scendendo al 45° posto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei

Ultime notizie su Università Italia

Argomenti discussi: Università migliori d'Europa, 4 italiane tra le prime 100: la classifica Qs Ranking Europe 2026; L'Italia è quarta nella classifica delle migliori università Ue; Italia quarta in Europa per migliori università, ma i nostri atenei arretrano nel ranking; Università, ecco le migliori d'Europa e di italiane ce ne sono 65.

Università migliori d’Europa, l’Italia è quarta: Uno dei motori della ricerca europeaNella classifica delle migliori università europee, l'Italia si pone in quarta posizione come presenza di atenei. In prima linea il Regno Unito, la Turchia e la Germania. ildigitale.it

Italia quarta in Europa per migliori università, ma i nostri atenei arretrano nel rankingL'Italia è il quarto paese europeo più rappresentato nella classifica 'Qs World University Rankings: Europa 2026': con 65 università, vede una crescita del 27% di atenei classificati ma sono troppi gl ... msn.com

Il Politecnico di Milano è l'università migliore d'Italia ma si piazza al 45esimo posto in Europa La classifica completa: https://fanpa.ge/jtsGt - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Università, #Italia quarta in #Europa. Perde 100 mila #laureati #28gennaio #Tv2000 #istruzione @tg2000it x.com