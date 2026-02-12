Il nuovo stadio | Gacem e i due progetti Solo in via Firenze benessere per la città

Prato si prepara a discutere del nuovo stadio, con Gacem che presenta due progetti diversi. L’amministrazione ha invitato cittadini e sportivi a un incontro in cui si parlerà delle possibili soluzioni, concentrandosi soprattutto su via Firenze, considerata il cuore della futura area. L’obiettivo è creare un luogo che porti benefici alla città, migliorando anche l’impiantistica sportiva esistente. La discussione si svolge in un momento di attesa, mentre si cerca di capire quale sarà la strada migliore da seguire.

Prato, 12 febbraio 2026 – Un’occasione per confrontarsi e fare il punto sulla prospettiva del nuovo stadio, ma anche sulla situazione dell’impiantistica sportiva in generale. E per tirare le somme, traendone suggerimenti e potenziali linee d’azione in vista del futuro prossimo. Questo ha rappresentato la puntata della trasmissione televisiva « Parliamoci Chiaro », versione special grazie alla sinergia Tv Prato - La Nazione, registrata martedì sera alla Camera di Commercio di Prato (che patrocina l’iniziativa). parliamoci chiaro con asmaa gacem alla cciaa Nel corso della serata condotta dal direttore di TVPrato Giancarlo Gisonni e dal caporedattore de La Nazione di Prato Luigi Caroppo, con la presidente dell’Ac Prato Asmaa Gacem e il presidente del comitato toscano della Federazione Italiana Nuoto Roberto Bresci (commercialista ed esperto di diritto sportivo) come ospiti top, si è parlato della situazione degli impianti sul territorio e dei progetti futuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

