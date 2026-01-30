Il Prato si prepara per il Follonica Oggi Gacem illustra il progetto stadio

Oggi il Prato si prepara alla sfida contro il Follonica. Alle 15, nel Lungobisenzio, la presidentessa Asmaa Gacem terrà una conferenza stampa per presentare il progetto del nuovo stadio. Con lei, i tecnici spiegheranno i dettagli dell’intervento e i prossimi passi. È un momento importante per la squadra e i tifosi, che aspettano da tempo notizie sul futuro impianto.

Quella odierna sarà una giornata molto importante in casa Prato. Gà, perché alle 15 è in programma una conferenza stampa presso il Lungobisenzio in occasione della quale la presidentessa Asmaa Gacem illustrerà – assieme ai tecnici coinvolti – il progetto edilizio per il nuovo stadio. Una svolta fondamentale per la società biancazzurra ma anche per la città stessa, che da troppo tempo aspettava novità a riguardo. Nei mesi scorsi, attraverso le colonne de La Nazione, l'imprenditrice raccontava di pensare a un impianto che ricalcasse il modello inglese, aggiungendo: "Per rifare lo stadio c'è il vincolo storico per la torre come a Firenze e spero che si possa toccare.

