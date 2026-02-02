capo plaza annuncia 4u ep da oggi in pre order

Capo Plaza torna con un nuovo progetto: 4U EP è disponibile in preorder da oggi. L’artista svela un lato più intimo e riflessivo, offrendo ai fan un’anteprima della sua musica più personale. I fan possono già pre-salvare l’EP, che promette di portare un’energia diversa rispetto ai lavori precedenti.

4U EP è il nuovo progetto di Capo Plaza, già disponibile in presave e preorder e in cui propone un lato più introspettivo della propria penna. Esce venerdì 13 febbraio 4U EP, il nuovo EP di Capo Plaza, già disponibile in presave e preorder anche per i formati fisici. Il nuovo progetto, che apre così il nuovo anno di Capo Plaza e continua un periodo molto prolifico della sua carriera, è stato anticipato dal singolo Resta Ancora Un Po’, disponibile dal 23 gennaio 2026. Capo Plaza propone un lato più introspettivo della propria penna, che guarda a quanto ha costruito lavorando su se stesso e sui propri spigoli, affrontando tematiche legate ai sentimenti, alle emozioni, alla maturità e alle rivincite personali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

