Capo Plaza in radio il singolo Resta ancora un po’

Fuori domani tutte le piattaforme digitali e in radio Resta Ancora Un Po ‘, il nuovo singolo di Capo Plaza. Esce venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio Resta Ancora Un Po ‘, il nuovo singolo di Capo Plaza, che apre così il suo nuovo anno di musica, dopo la pubblicazione di Hustle Mixtape Vol.2 lo scorso ottobre. Prodotto da AVA e MARRAMVSIC, è un brano intimo e luminoso, la cui produzione avvolge in un abbraccio e culla l’ascoltatore. Il testo racconta quanto sia prezioso per l’artista il rapporto con la propria compagna e di come l’amore sia stato capace di salvarlo, allontanando le sofferenze del passato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

