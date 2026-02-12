Il nuovo asse Meloni-Merz scardina le eurocatene di Ursula & C

Questa mattina, i leader europei si sono incontrati in un vertice informale per discutere di economia e competitività. La novità più evidente è stata l’asse tra Meloni e Merz, che mette in discussione le vecchie alleanze di Bruxelles. Durante l’incontro, Draghi, Letta e Von der Leyen hanno presentato le loro proposte, ma il fronte tra Italia e Germania ha preso una piega diversa rispetto al passato. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare la crescita, con un’attenzione particolare alle misure da adottare subito.

Il vertice informale dei capi di governo, che si terrà oggi in Belgio nel castello di Alden Biesen, può essere inquadrato con una similitudine: affidare a Ursula von der Leyen, Enrico Letta e Mario Draghi soluzioni per migliorare la competitività della Ue è come affidare al capocantiere la ristrutturazione della vostra abitazione. Dimenticandosi che è lo stesso che vi aveva chiesto le chiavi di casa, promettendovi di riconsegnarvela più bella di prima, ma ve l’ha devastata. La Von der Leyen è il presidente della Commissione che all’inizio del suo primo mandato ha varato il Green deal che ha azzoppato mezza industria continentale seppellendola sotto burocrazia e regole e inseguendo il mito della coesistenza tra competitività e decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il nuovo asse Meloni-Merz scardina le eurocatene di Ursula & C. Approfondimenti su Meloni Merz Le nuove priorità di Davos e l’asse Meloni-Merz hanno un punto in comune Le recenti priorità di Davos e l’asse tra Meloni e Merz evidenziano un cambiamento di focus globale, passando dall’attenzione esclusiva al green a un nuovo approccio più equilibrato. Asse con Merz su industria e difesa: le prossime mosse di Meloni per incunearsi tra Parigi e Berlino Giorgia Meloni lavora per rafforzare l’alleanza con Friedrich Merz, leader della CDU tedesca. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Meloni Merz Argomenti discussi: Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità; Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; Eurobond, Schlein si schiera con Macron per sabotare il nuovo asse Meloni-Merz. Eurobond, Schlein si schiera con Macron per sabotare il nuovo asse Meloni-MerzIl presidente francese vuole mobilitare circa 1.200 miliardi l’anno di investimenti. La segretaria del Pd sale sul treno di Parigi: l’obiettivo è scagliarsi contro Palazzo Chigi ... ilriformista.it Meloni-Merz: vertice ristretto e nuovo asse per l’EuropaIl nuovo tandem Italia-Germania per l'Europa: il vertice ristretto tra Meloni e Merz in vista dell'incontro a Bruxelles. Non solo il vertice ... newsmondo.it «L’asse Meloni-Merz va contro l’Europa e contro l’Italia»: le critiche dell’ex premier Mario Monti x.com Goffredo Buccini sull'asse Meloni-Merz e il ruolo dell'Europa nello scenario internazionale: "Non voglio vedere l'Europa che si inginocchia davanti a Trump. L'Europa che non ha il coraggio di prendere i soldi di Putin e aiutare l'Ucraina" - facebook.com facebook

