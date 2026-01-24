Le nuove priorità di Davos e l’asse Meloni-Merz hanno un punto in comune

Le recenti priorità di Davos e l’asse tra Meloni e Merz evidenziano un cambiamento di focus globale, passando dall’attenzione esclusiva al green a un nuovo approccio più equilibrato. Un tema interessante, sorprendente e poco evidente emerge da questa evoluzione, rivelando un filo conduttore che unisce le diverse strategie e visioni politiche, offrendo uno spunto di riflessione sulle sfide e le direzioni future del panorama internazionale.

Un tempo era tutto Green, ora è solo tutto più Greenland. C’è un tema interessante, sorprendente e persino controintuitivo che riguarda un filo conduttore speciale che lega le sessioni di Davos con la giornata di ieri a Roma, monopolizzata dall’incontro tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz. Quel tema ha a che fare con una questione incredibilmente assente a Davos e implicitamente presente invece negli accordi tra il governo tedesco e quello italiano ed è un tema che coincide con una parola che nell’agenda politica oggi ha un peso diverso rispetto al passato: l’ambiente. C’è stato un tempo non molto remoto in cui il capitalismo sotto attacco, carico di sensi di colpa verso il mondo globalizzato, aveva trasformato il dogma ideologico dell’ambientalismo nella stella Polare del nostro Sistema solare: al centro di tutto, un tempo, vi era l’ineluttabile crisi climatica, il disastro dei nostri ecosistemi, l’inderogabile decarbonizzazione del mondo e l’inevitabile senso di colpa delle democrazie, e in quella stagione tutto girava attorno al whatever it takes per salvare il pianeta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni e Merz a Bruxelles, asse per piegare i falchi Macron e SanchezA Bruxelles, Meloni e Merz si incontrano in un vertice che potrebbe influenzare il futuro dell’Ucraina e dell’Europa.

Meloni vede Merz, si consolida l’asse Italia-GermaniaDopo la riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

