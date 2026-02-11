Morto James Van Der Beek aveva 48 anni Il messaggio della moglie Kimberly | Ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio fede e grazia

L’attore James Van Der Beek è morto a 48 anni. La moglie Kimberly ha annunciato la notizia su Instagram, spiegando che gli ultimi giorni sono stati pieni di serenità. Nel suo messaggio, ha scritto che James ha affrontato quella fase con coraggio, fede e grazia. La notizia ha colpito i fan e gli amici, che ricordano l’attore per le sue interpretazioni e il suo carattere.

Chiede al pubblico di lasciarle vivere il lutto rispettando la privacy dei suoi cari ma già dai primi momenti dopo l'arrivo della notizia sono fioccati i messaggi di cordoglio da parte del pubblico e del mondo dello spettacolo. David Boreanaz di Bones ha scritto: «Le mie preghiere vanno alla sua famiglia. James era un vero gentiluomo pieno di gentilezza, gioia e amore». Gli fa eco la collega di Buffy Sarah Michelle Gellar: «La sua eredità vivrà per sempre». Rumer Willis ha commentato: «James ha alzato l'asticella come marito e padre e fratello maggiore (per me)».

