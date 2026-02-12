Giovanni da Monreale torna a far parlare di sé con il suo nuovo gesto contro le dipendenze. L’artista ha collocato in città alcune opere che mostrano giovani con la testa china sui telefoni, un messaggio diretto contro l’uso eccessivo degli smartphone. La sua iniziativa si inserisce in una lunga battaglia personale e pubblica contro le dipendenze digitali, che ormai coinvolgono molte fasce di età. La città si ferma a osservare queste installazioni, che invitano a riflettere sui rischi di un uso smodato della tecnologia.

Da tanti anni si mobilitano contro le dipendenze. Da una parte l’artista Giovanni da Monreale, che denuncia quella dagli smartphone donando e collocando in città opere che raffigurano giovani con la testa china sui telefoni. Dall’altra il Progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi, in prima linea contro tutte le dipendenze, dalle droga fino all’alcol e la ludopatia. Dal loro incontro è nata l’idea di una mostra, in partenza sabato 14 alle 17,30 nei locali del Pca, dove il protagonista sarà il " Pensatore " (nella foto in mezzo all’operatore del Pca e artista Nando Melillo, a sinistra, e a Giovanni da Monreale, a destra) che riflette sul tema impresso nel cartello a fianco "No alle guerre-No to wars". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "No alle guerre" di Giovanni da Monreale

