Monreale solidale | cercasi cuscini da donare alle persone senza casa

A Monreale nasce una campagna di solidarietà dedicata a chi vive senza una dimora. Iniziativa che invita la comunità a contribuire con cuscini, simboli di conforto e speranza, per regalare un gesto di calore e solidarietà a chi ne ha più bisogno. Un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di molte persone.

A Monreale prende il via una campagna di solidarietà che tocca il cuore e riporta l'attenzione su un bisogno essenziale ma spesso trascurato. L'associazione Humanitas – Speranza per una Zampa, in collaborazione con La Missione Odv, ha lanciato una raccolta di cuscini destinati alle persone che vivono per strada. L'idea nasce da una testimonianza toccante. È stata una serata intensa, partecipata ed emotivamente coinvolgente quella di sabato 14 dicembre al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, dove il concerto solidale "Un casco per la rinascita" ha unito musica e solidarietà. L'evento, promosso con l'obiet

