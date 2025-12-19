Monreale solidale | cercasi cuscini da donare alle persone senza casa

A Monreale nasce una campagna di solidarietà dedicata a chi vive senza una dimora. Iniziativa che invita la comunità a contribuire con cuscini, simboli di conforto e speranza, per regalare un gesto di calore e solidarietà a chi ne ha più bisogno. Un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di molte persone.

A Monreale prende il via una campagna di solidarietà che tocca il cuore e riporta l’attenzione su un bisogno essenziale ma spesso trascurato. L’associazione Humanitas – Speranza per una Zampa, in collaborazione con La Missione Odv, ha lanciato una raccolta di cuscini destinati alle persone che vivono per strada. L’idea nasce da una testimonianza toccante . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

