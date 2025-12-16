Museo della Memoria Riapre al pubblico Ecco le nuove tariffe

Il Museo della Memoria Locale riapre al pubblico nel 2026, dopo una chiusura durata dal 2020. L’evento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio culturale della zona, con nuove tariffe e iniziative dedicate. La riapertura è al centro di un dibattito pubblico, coinvolgendo diverse forze politiche e riflettendo sulle opportunità e sfide legate alla gestione del museo.

Il 2026 dovrà essere anche l'anno della riapertura a tutti gli effetti del Museo della Memoria Locale, chiuso di fatto dal 2020 e spesso oggetto di discussione in consiglio comunale (con i consiglieri di centrodestra che hanno più volte posto l'accento sugli introiti ridotti e sulla chiusura, suggerendone la dismissione). Il Mumeloc, nei mesi scorsi, ha comunque ospitato una serie di iniziative pubbliche, a riprova di come i lavori siano ormai in dirittura d'arrivo. E proprio nei giorni scorsi, a confermare questa ipotesi, il Comune di Cerreto Guidi ha provveduto ad approvare quelle che saranno le nuove tariffe per i visitatori del museo.

