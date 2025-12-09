Bologna, 9 dicembre 2025 – Un presepe magico quello di via Azzurra 10 a Bologna, come un museo all’aperto (indicato anche da Google Maps ), un’opera nata ormai quarant’anni fa dall’ingegno e dalla creatività di Michele Chimienti, oggi medico in pensione. Sarà visitabile fino al 6 gennaio sempre dalla strada, ma da quest’anno torna ad essere possibile entrare nel giardino per ammirarlo da vicino solo la domenica dalle 16 alle 19. Il presepe di via Azzurra compie 40 anni e apre di nuovo al pubblico La nascita del primo presepe e la ‘new entry’ di quest’anno. Questo presepe è nato dopo una gita di famiglia a Deruta, in Umbria, dove insieme alla figlia, Chimienti acquistò alcune statuine in terracotta che poi dipinsero e usarono per allestire il proprio presepe sulle scale esterne alla casa di via Azzurra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presepe di via Azzurra è un museo all’aperto: compie 40 anni e riapre al pubblico. Il dottor Chimienti: “L’emozione ci fa tornare bambini”