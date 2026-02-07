Sicurezza a Parma il Comune faccia la sua parte fino in fondo
I residenti di Parma sono scesi in strada questa mattina per chiedere più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine. La protesta, organizzata in diverse zone della città, arriva dopo settimane di segnalazioni di episodi di delinquenza che non trovano risposte adeguate. I cittadini vogliono vedere azioni concrete, non parole, e chiedono al Comune di assumersi le proprie responsabilità per garantire un ambiente più sicuro.
"La sicurezza non può essere un tema da strumentalizzare ogni giorno per battaglie identitarie e propaganda gridata. Quello che serve è la capacità, da parte di tutti, di concentrarsi sulle soluzioni per i cittadini: quelli di destra, quelli di centro, quelli di sinistra".Così Serena Brandini.🔗 Leggi su Parmatoday.it
