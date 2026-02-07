Sicurezza a Parma il Comune faccia la sua parte fino in fondo

Da parmatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti di Parma sono scesi in strada questa mattina per chiedere più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine. La protesta, organizzata in diverse zone della città, arriva dopo settimane di segnalazioni di episodi di delinquenza che non trovano risposte adeguate. I cittadini vogliono vedere azioni concrete, non parole, e chiedono al Comune di assumersi le proprie responsabilità per garantire un ambiente più sicuro.

"La sicurezza non può essere un tema da strumentalizzare ogni giorno per battaglie identitarie e propaganda gridata. Quello che serve è la capacità, da parte di tutti, di concentrarsi sulle soluzioni per i cittadini: quelli di destra, quelli di centro, quelli di sinistra".Così Serena Brandini.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sicurezza Parma

Cesena Siamo Noi attacca l'Amministrazione sulla sicurezza: "Bene i 12 nuovi agenti, ma il Comune faccia la sua parte"

Cesena Siamo Noi sottolinea l'importanza di un impegno concreto da parte dell'Amministrazione sulla sicurezza cittadina.

Pellegrini (FdI): “Sicurezza, il governo rafforza la Polizia di Stato, il Comune faccia la sua parte sulla Polizia Locale"

Il rafforzamento dell’organico della Polizia di Stato a Cesena, con l’arrivo di 12 nuovi agenti, rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza pubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 3 di 5

Video Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale ? Parte 3 di 5

Ultime notizie su Sicurezza Parma

Argomenti discussi: Parma-Juventus, scatta il piano sicurezza; Diritti di chi passa per le camere di sicurezza: a Parma giornata di formazione per la Polizia locale; Parma, intervento dell’Esercito evita un gesto estremo; Gravi irregolarità di sicurezza in un ristorante di Parma, denunciato l'amministratore.

sicurezza a parma ilLa sottosegretaria regionale Rontini, sopralluoghi nel Parmense: priorità frane e più sicurezza per il CepimLa sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, ha fatto il punto sulla sicurezza idrogeologica nel Parmense con una giornata di sop ... gazzettadiparma.it

sicurezza a parma ilParma: Sulla SS72 servono chiarezza, sicurezza e tempi certiSulla riqualificazione della SS72 Consolare Rimini–San Marino interviene Alice Parma, consigliera regionale e vice capogruppo del Partito Democratico in ... chiamamicitta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.