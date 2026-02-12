il menestrello le mie serenate a domicilio

Il DJ e cantante che da anni porta musica e allegria sotto le finestre delle persone si è preso una pausa per festeggiare le nozze d’oro con il suo lavoro. Sempre pronto a fare serenate su richiesta, continua a sorprendere chi lo chiama per rendere speciali momenti di vita, tra fidanzate, mogli e amanti. La passione per la musica resta il suo principale motore, e anche oggi si conferma come un protagonista di un modo originale di festeggiare l’amore.

Nozze d’oro con la musica e lo spettacolo per il dj, cantante e animatore che va ancora su commissione a fare le serenate sotto le finestre della persona amata, fidanzata, moglie e amante. Giovanni Russo, 68 anni, coniugato con Maria Rosaria, tre figli Vincenzo, Gennaro e Davide, originario di Napoli è residente a Savignano dal 1985. Come è nata questa sua passione? "Mio cugino cantava nelle feste di piazza e io andavo con lui già dall’età di 14 anni. Quando dopo qualche anno mi sono scrollato di dosso la timidezza, ho iniziato a lavorare nelle radio libere, le prime di Napoli, a Radio Casanova e Radio Azzurra facendo il dj". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

