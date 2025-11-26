Ballando con le Stelle Fialdini choc | ‘Concorrente ha chiesto di vedere le mie lastre’ scoppia il caso dietro le quinte

L’accusa lanciata a “Ballando Segreto”. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nella puntata di “Ballando Segreto”, hanno rivelato un retroscena che sta facendo discutere. La conduttrice ha raccontato che qualcuno all’interno del cast avrebbe insinuato che il suo stop, dovuto alla frattura alle costole, fosse in realtà una messa in scena. “ Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero ”, ha spiegato Fialdini, aggiungendo che secondo alcuni si starebbe concedendo una pausa utile ad allenarsi e tornare più forte. “Mi hanno chiesto le lastre”: la ricostruzione della conduttrice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

