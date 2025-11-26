Ballando con le Stelle Fialdini choc | ‘Concorrente ha chiesto di vedere le mie lastre’ scoppia il caso dietro le quinte
L’accusa lanciata a “Ballando Segreto”. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nella puntata di “Ballando Segreto”, hanno rivelato un retroscena che sta facendo discutere. La conduttrice ha raccontato che qualcuno all’interno del cast avrebbe insinuato che il suo stop, dovuto alla frattura alle costole, fosse in realtà una messa in scena. “ Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero ”, ha spiegato Fialdini, aggiungendo che secondo alcuni si starebbe concedendo una pausa utile ad allenarsi e tornare più forte. “Mi hanno chiesto le lastre”: la ricostruzione della conduttrice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Scopri altri approfondimenti
«È stato bellissimo averla in studio a Ballando con le stelle, è stato divertente costringerla a farsi truccare (lei che non si trucca mai), e vederla emozionata», ha scritto. Per la conduttrice è un periodo durissimo: il 29 ottobre è morto il fratello Evan in un incident - facebook.com Vai su Facebook
ballando con le stelle lite selvaggia lucarelli barbara d'urso Vai su X
Ballando, Fialdini punta il dito contro una concorrente: “Non crede all’infortunio, ha chiesto di vedere le lastre” - La conduttrice avrebbe accusato una 'collega' di non credere al suo incidente. Scrive libero.it
Francesca Fialdini sbotta: “Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre”/ Accusa choc - Francesca Fialdini sbotta: "Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre! Secondo ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini contro una concorrente: "Ha chiesto le lastre del mio infortunio" - La conduttrice e Giovanni Pernice a Ballando Segreto rivelano i retroscena del loro infortunio e le reazioni dei colleghi, puntando il dito contro chi non crede al suo infortunio alle costole. movieplayer.it scrive