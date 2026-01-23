Quando si potrà andare in pensione nei prossimi anni? L’età i requisiti e gli aumenti Ecco i nuovi calcoli

Quali sono le prospettive per l’età pensionabile nei prossimi anni? In questa analisi si esaminano i requisiti, gli eventuali aumenti e le variazioni previste, con riferimento alle recenti proiezioni ufficiali del Governo. Attraverso una panoramica chiara e accurata, si illustrano le modifiche attese e i criteri di accesso alla pensione, aggiornati in base alle tendenze demografiche e alle normative vigenti.

Roma, 23 gennaio 2026 - Il “congelamento” dell’ età pensionabile potrebbe avere gli anni contati. Nella nota di aggiornamento del 26° Rapporto 2025 sulle ‘Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario’, elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef), le proiezioni tecniche – riprese oggi dal Sole 24 Ore – mettono in fila gli scatti attesi dei requisiti, in base all’ adeguamento automatico alla speranza di vita. La traiettoria: +1 mese nel 2027, poi altri scatti fino al 2029. Il primo dato “certo” è quello già incorporato dalla normativa più recente: dal 1° gennaio 2027 il requisito della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) salirebbe a 67 anni e 1 mese; dal 2028 si passerebbe a 67 anni e 3 mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando si potrà andare in pensione nei prossimi anni? L’età, i requisiti e gli aumenti. Ecco i nuovi calcoli Quando si va in pensione nel 2026: tutte le nuove regole e gli aumenti dei requisitiNel 2026, le regole per la pensione in Italia subiranno importanti modifiche, con un ritorno ai parametri previsti dalla riforma Fornero. Pensioni, dal 2029 altro aumento dell'età: quando si potrà lasciare il lavoro secondo i calcoli della RagioneriaSecondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare fino a circa 67 anni e 8 mesi nel 2031. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Quanto prendi di pensione con 20 anni di contributi Argomenti discussi: Pensione anticipata e contributiva a 64 anni, requisiti e limiti di reddito: cosa sapere; Lavoro dal 1985, quando posso andare in pensione?; Quando viene pagata la pensione di febbraio 2026?; Pensioni. La guida per calcolare i tempi e l’assegno., la Guida: cosa c'è da sapere. Quando si potrà andare in pensione nei prossimi anni? L’età, i requisiti e gli aumenti. Ecco i nuovi calcoliIl Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef) mette in fila gli scatti attesi, in base all’adeguamento automatico alla speranza di vita. E il tema, prima ancora che previdenziale, torna ... quotidiano.net Grazie agli arretrati potrò andare a scuola in autobus . - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.