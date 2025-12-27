Medico aggredito a Polla la denuncia di Marino Ugl Salute Salerno e la proposta del consigliere Odierna

L'Ugl Salute di Salerno esprime la propria ferma condanna per l'aggressione subita da un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Polla, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Un episodio di violenza che ha scosso la comunità sanitaria locale, mettendo in luce ancora una.

Medico aggredito in ospedale del Salernitano, arrestato un 23enne - È stato arrestato l'imprenditore 23enne di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, che all'alba del 26 dicembre scorso ha aggredito con calci e pugni un medico del Pronto soccorso dell'ospedale di Pol ... ansa.it

A Polla aggredito un medico del pronto soccorso - Un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Polla, in provincia di Salerno, è stato aggredito all'alba da un giovane paziente all'interno della struttura sanitaria. rainews.it

Medico aggredito a Polla, la denuncia di Marino (Ugl Salute Salerno): “Strutture non sicure, servono misure urgenti” L’Ugl Salute di Salerno esprime in una nota la propria ferma condanna per l’aggressione subita da un medico in servizio al pronto soccorso d - facebook.com facebook

COLPISCE A CALCI E PUGNI MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO, DENUNCIATO GIOVANE Un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Polla è stato aggredito all’alba da un giovane paziente all’interno della struttura sanitaria. Secondo una prima ricos x.com

