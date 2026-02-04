UFFICIALE | Paratici-Fiorentina c’è la data della presentazione Contratto blindato fino al 2030

Fabio Paratici sarà presentato ufficialmente alla Fiorentina giovedì alle 13:00. La società ha scelto il Media Center del Rocco B per la conferenza stampa, segnando così l’inizio della sua nuova avventura nel club toscano. Paratici, che firma un contratto fino al 2030, riparte dalla Fiorentina dopo le esperienze con Juventus e Tottenham.

Fabio Paratici riparte ufficialmente dalla Fiorentina. È scattato il countdown per l'inizio dell'era dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham nel capoluogo toscano: la società viola ha infatti fissato la conferenza stampa di presentazione per giovedì alle ore 13:00, nella cornice del Media Center al Rocco B. Commisso Viola Park. L'accordo, che segna il ritorno operativo di Paratici in Serie A dopo la parentesi londinese, ha una portata a lungo termine: il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2020. Un segnale di continuità e progettualità estrema voluto fortemente dal presidente Commisso per blindare la nuova struttura tecnica.

