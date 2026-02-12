Il Mattino | Napoli il caso Conte scuote la vigilia

Da napolipiu.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione resta alta anche dopo il triplice fischio di Napoli-Como. I tifosi e i giocatori sono rimasti scossi dall’episodio che ha coinvolto l’allenatore Conte, che ha acceso gli animi nello stadio. La partita si è conclusa, ma le polemiche continuano a far parlare di sé.

"> La tensione non si è fermata al triplice fischio di Napoli-Como. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il dopogara del Maradona rischia di avere uno strascico disciplinare per Antonio Conte. Durante la gara di Coppa Italia, il tecnico azzurro – furioso per la mancata espulsione del difensore Ramon dopo un intervento su Hojlund – si sarebbe lasciato andare a un’espressione pesante nei confronti dell’arbitro Manganiello: «Ma almeno vai a vedere, testa di c.o». Parole non percepite dal direttore di gara né dal quarto uomo, tanto che nel referto non compare alcuna annotazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

il mattino napoli il caso conte scuote la vigilia

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, il caso Conte scuote la vigilia”

Approfondimenti su Napoli Como

Il Mattino: “Napoli, sprint Alisson per calmare Conte”

Alisson si è messo subito in movimento per cercare di calmare l’allenatore del Napoli, che si è infuriato dopo l’infortunio di Neres.

Napoli, il caso De Bruyne scuote il mercato: possibile cessione già a gennaio

Il Napoli potrebbe affrontare un'importante novità già a gennaio, in seguito alle recenti voci riguardanti il possibile addio di De Bruyne.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli, il post su Instagram di Lucca fa arrabbiare i tifosi azzurri: Perdona loro; Napoli-Como, il parere dei tifosi azzurri dopo l'eliminazione; Napoli, il Falstaff di Giuseppe Verdi in scena al Teatro di San Carlo (Video NeaPhoto Renato Esposito); Napoli, intervista ad Eden Hazard: Conte è un magnifico perfezionista.

il mattino napoli ilNapoli, ecco Carmine, il tassista gentiluomo: niente pagamento per la corsa in ospedale | VideoCon il suo taxi ha accompagnato in ospedale un papà disperato e ha rifiutato il pagamento: «Niente soldi, pensa solo a correre da tua moglie e dalla tua bimba». In ... ilmattino.it

il mattino napoli ilArbitri nel mirino. Il Mattino in apertura: Conte-arbitri, è sempre più buferaIl rapporto tra la terna arbitrale e il Napoli non è mai stato così teso. Conte-arbitri, è sempre più bufera e spunta. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.