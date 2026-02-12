Il Mattino | Napoli il caso Conte scuote la vigilia

La tensione resta alta anche dopo il triplice fischio di Napoli-Como. I tifosi e i giocatori sono rimasti scossi dall’episodio che ha coinvolto l’allenatore Conte, che ha acceso gli animi nello stadio. La partita si è conclusa, ma le polemiche continuano a far parlare di sé.

"> La tensione non si è fermata al triplice fischio di Napoli-Como. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il dopogara del Maradona rischia di avere uno strascico disciplinare per Antonio Conte. Durante la gara di Coppa Italia, il tecnico azzurro – furioso per la mancata espulsione del difensore Ramon dopo un intervento su Hojlund – si sarebbe lasciato andare a un'espressione pesante nei confronti dell'arbitro Manganiello: «Ma almeno vai a vedere, testa di c.o». Parole non percepite dal direttore di gara né dal quarto uomo, tanto che nel referto non compare alcuna annotazione.

