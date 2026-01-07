Il Napoli potrebbe affrontare un'importante novità già a gennaio, in seguito alle recenti voci riguardanti il possibile addio di De Bruyne. La situazione ha attirato l'attenzione del mercato, creando aspettative e interrogativi sul futuro della squadra. Questo scenario potrebbe influenzare le strategie di mercato e le prossime sessioni di trasferimenti, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori sulla situazione del club.

"> Il mercato del Napoli potrebbe riservare un colpo di scena clamoroso. Kevin De Bruyne, arrivato in estate come uno dei grandi nomi del progetto azzurro, potrebbe già lasciare il club nella sessione invernale. È l’ipotesi lanciata dall’edizione odierna de Il Mattino, che analizza nel dettaglio una situazione diventata improvvisamente complessa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nodo centrale è rappresentato dalle condizioni fisiche del centrocampista belga. De Bruyne è atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni, ma non per rientrare in gruppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, il caso De Bruyne scuote il mercato: possibile cessione già a gennaio

