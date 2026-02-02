Il Mattino | Napoli sprint Alisson per calmare Conte

Alisson si è messo subito in movimento per cercare di calmare l’allenatore del Napoli, che si è infuriato dopo l’infortunio di Neres. L’estremo difensore ha cercato di riportare la calma in una situazione tesa, mentre i giocatori e lo staff si affrettavano a gestire le conseguenze dell’assenza improvvisa. La squadra ora punta a reagire in fretta, anche senza il brasiliano, e Alisson si prepara a essere un punto di riferimento in campo.

"> L’infortunio di Neres ha trasformato una necessità in un’urgenza. Il Napoli non poteva permettersi di rivivere un copione già visto, con Antonio Conte costretto a fare i conti con una rosa corta e nervi tesi, come accaduto un anno fa dopo l’addio di Kvaratskhelia. Così il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato, stringendo il cerchio attorno al presidente dello Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, fino a ottenere il sì al trasferimento di Alisson Santos. A raccontare i retroscena è Il Mattino, nell’articolo firmato da Pino Taormina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, sprint Alisson per calmare Conte” Approfondimenti su Napoli Conte Il Mattino: “Il Napoli sfonda a sinistra: pressing su Alisson Santos” Il Napoli cerca un esterno in vista della fine del mercato invernale. Napoli, sprint per Alisson Santos: visite fissate e scambio documenti Il Napoli si avvicina a chiudere l’accordo con Alisson Santos. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Conte Argomenti discussi: Poggiomarino. Nuovi treni e cantieri h24, linea Circum a singhiozzo; Il Mattino: Napoli, sprint Alisson per calmare Conte; Il Mattino | Napoli Champions da 48 milioni ma De Laurentiis guarda oltre | sprint sul centro sportivo; Spinazzola a fasi alterne, voti e pagelle: Non ha lo sprint dei giorni migliori, perde prima Dodò e poi pure Solomon. Il Mattino: Napoli, Champions da 48 milioni ma De Laurentiis guarda oltre: sprint sul centro sportivoIl Napoli incassa dalla Uefa circa 48 milioni di euro per il cammino in Champions League. Una cifra importante, che ridimensiona anche l’impatto economico dell’eliminazione. La mancata qualificazione ... napolipiu.com Napoli, sprint finale per Alisson SantosIl Napoli stringe i tempi per Alisson Santos. Come riportato da Il Mattino, il club azzurro ha già incassato il sì totale dell’esterno brasiliano, pronto a firmare un contratto di quattro anni e mez ... ilnapolionline.com Il Mattino - #DiLorenzo preoccupa #Conte: il #Napoli torna a pensare a #NortonCuffy e insidia l' #Inter x.com Parla di tanti temi, nell’intervista concessa a Il Mattino, Paolo Carbone, il presidente di Metropolitana di Napoli S.p.a., concessionaria del Comune per la progettazione e la realizzazione della metro. Dalla stazione dell’aeroporto, per cui si aspetta di sbloccare l - facebook.com facebook

