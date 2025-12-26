Maltempo in Emilia Romagna | rientrata allerta fiumi dopo notte di paura | Persone tornano a casa

Sta tornando alla normalità la situazione in Emilia Romagna dopo l'allerta meteo della giornata di Natale, ieri 25 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Emilia Romagna: rientrata allerta fiumi dopo notte di paura: Persone tornano a casa Leggi anche: In Emilia Romagna i fiumi tornano alla normalità, ma resta l'allerta. L'Italia spezzata dal maltempo Leggi anche: Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna; Maltempo Emilia Romagna, la grande paura è passata: fiumi sotto la soglia 3. Allerta gialla per il 27 dicembre. La diretta; Smog: rientra l’allerta in Emilia-Romagna; Maltempo, domani allerta rossa in Emilia Romagna: rischio esondazioni. Allarme anche in Campania, Toscana e Lazio. Maltempo oggi, la diretta: notte di paura in Emilia-Romagna, esondazione scongiurata nel Ravennate - È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. leggo.it

In Emilia-Romagna è stata una notte più tranquilla del previsto - Romagna stia piovendo da giorni e per la giornata di ieri fosse stata diramata un’allerta rossa (il livello più grave) per il rischio di alluvioni, non ci sono st ... ilpost.it

Maltempo Emilia Romagna, fiumi in piena, famiglie isolate e strade chiuse: oggi è allerta arancione - Inoltre, per la giornata di Santo Stefano è stata diramata una allerta gialla per rischio temporali ... fanpage.it

#Maltempo Emilia Romagna: quando la pioggia sostituisce la #neve, quinto evento ‘secolare’ in tre anni - facebook.com facebook

Maltempo in Emilia-Romagna: evacuazioni per fiumi in piena nel Ravennate, ma l’allerta scende. Dopo le forti piogge delle ultime ore restano elevati i livelli di Senio e Lamone. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.