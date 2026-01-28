Ondata di maltempo sulla regione paura per il livello dei fiumi

Le previsioni si sono rivelate precise e ora la regione si trova ad affrontare un’ondata di maltempo. Pioggia battente, raffiche di vento e un aumento del livello dei fiumi stanno mettendo in allerta le autorità e i cittadini. La situazione si fa critica e molti sono sulla strada per mettere in salvo le loro cose.

Le previsioni meteo lo avevano annunciato con chiarezza e le ultime ore stanno confermando uno scenario complesso, segnato da piogge intense, raffiche di vento e un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il maltempo sta mettendo sotto pressione territori già fragili, con corsi d'acqua osservati speciali e una macchina dei soccorsi che resta costantemente attiva. Fin dalle prime ore della giornata, la situazione è apparsa delicata, con precipitazioni persistenti e localmente abbondanti che hanno fatto scattare una serie di misure di prevenzione.

