Un sogno a cinque cerchi | Portiamo alle Olimpiadi il disegno più lungo del mondo
Un progetto ambizioso mira a portare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il disegno più lungo del mondo, simbolo di creatività e unità. Considerato un “disegno premonitore”, questo lavoro rappresenta un sogno condiviso che potrebbe diventare l’immagine ufficiale dell’evento, unendo arte e sport in un’unica grande espressione simbolica.
Un “disegno premonitore” che oggi si spera possa diventare l’immagine ufficiale di Milano-Cortina 2026. Dedicato alla pace e allo sport, a realizzarlo, nel lontano 2011, furono 1.800 bambini brianzoli, oggi all’università ma con la stessa voglia di riproporre al mondo riunito per le Olimpiadi il messaggio che lo ispirò in vista di Expo 2015. Non è un’opera qualsiasi, "ma il disegno più lungo del mondo: 1 chilometro e 134 metri, 2.700 pezzi in tutto, un record", racconta Massimo Colangelo, saggista, presidente F.A.S.T.I, fra gli organizzatori dell’iniziativa. Sarà lui, stasera alle 21, all’auditorium della biblioteca di Vimercate (piazza Unità d’Italia 2G) a raccontare il sogno di esporlo ai Giochi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
