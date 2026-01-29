Mi avevano detto che bastava il 3-2 Mourinho e il gol del portiere del Benfica contro il Real Madrid | Sapevo che poteva segnare – Il video

Il Benfica ha fatto festa all’ultimo secondo, eliminando il Real Madrid con un gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo minuto. La squadra portoghese aveva bisogno di una vittoria e ha trovato il modo di ottenerla, sfruttando anche la differenza reti. Mourinho, che seguiva la partita, aveva detto che bastava il 3-2, ma il gol del portiere ha cambiato tutto. La Champions League regala ancora sorprese e momenti che resteranno negli occhi di tutti.

La Champions League si arricchisce di una pagina destinata a restare nella memoria. Il Benfica conquista i playoff all’ultimo respiro dell’ultima partita della fase a girone unico, grazie a un incredibile gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo, che fissa il risultato sul 4-2 e consente ai portoghesi di qualificarsi per una migliore differenza reti, eliminando clamorosamente il Real Madrid. Un finale epico che porta la firma di José Mourinho, protagonista di una decisione fuori da ogni schema, nata nel caos e nella rabbia per (forse) un errore di comunicazione in panchina. L’equivoco sulla qualificazione.🔗 Leggi su Open.online

Josè Mourinho si mostra furioso dopo la partita tra Benfica e Real Madrid.

José Mourinho fa l’impensabile.

