Convocati Inter per il Genoa Chivu porta con sé 3 ragazzi dall’U23 | l’indizio dalla distinta per la gara contro la Giana Erminio

L’Inter ha annunciato i convocati per la sfida contro il Genoa, con Cristian Chivu che ha portato con sé tre giovani talenti dall’Under 23. L’indicazione viene dalla distinta ufficiale, segnalando una possibile occasione per i giovani di mettersi in mostra in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 . Ecco i nomi. In vista della delicata sfida di Marassi contro il Genoa, Cristian Chivu corre ai ripari e attinge a piene mani dal serbatoio del vivaio. L’indizio definitivo arriva dalla distinta ufficiale della gara di Serie C tra l’Inter U23 e la Giana Erminio: nell’elenco non figurano tre pedine fondamentali, lasciate a riposo proprio per aggregarsi alla prima squadra. Inter, Cinquegrano, Cocchi e Taho convocati in prima squadra e presenti a Genova. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) December 14, 2025 Come riportato dai giornalisti Pasquale Guarro e Daniele Mari, i nerazzurri portano in trasferta Matteo Cocchi, il promettente esterno sinistro che ha già collezionato due presenze coi grandi, e l’attaccante Alain Taho, già noto all’ambiente della prima squadra. Internews24.com

