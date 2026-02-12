Il governo deve sciogliere Casapound? Per la legge Scelba sì e subito | cosa dice la norma e i precedenti degli anni Settanta

Il governo deve decidere se sciogliere ufficialmente CasaPound. La prima condanna di 12 militanti per riorganizzazione del partito fascista riporta la questione ancora una volta all’attenzione pubblica e politica. La legge Scelba, infatti, prevede lo scioglimento immediato di organizzazioni che promuovono ideali fascisti, e ora il governo di Meloni si trova di fronte a una decisione difficile. La storia degli anni Settanta fa da sfondo, con precedenti che potrebbero influenzare le scelte di Matteo Piantedosi e il suo eventuale confronto con

Matteo Piantedosi seguirà l'esempio di Paolo Emilio Taviani? Il governo di destra di Giorgia Meloni imiterà quello del democristiano Mariano Rumor? La prima condanna di 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista riporta la storia indietro di cinquant'anni e apre una questione politica imbarazzante per la maggioranza. Sulla carta, infatti, le norme sono chiare: la condanna, anche in primo grado, per il reato previsto dall' articolo 1 della legge Scelba del 1952 obbliga l'esecutivo a sciogliere immediatamente il movimento della tartaruga. Lo stabilisce l' articolo 3 della stessa legge: "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l'Interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento".

