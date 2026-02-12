Nella mattinata di oggi, il tribunale di Bari ha emesso dodici condanne nei confronti di alcuni militanti di CasaPound. La sentenza arriva dopo aver riconosciuto la violazione della legge Scelba, a seguito degli scontri del 2018. È la prima volta che in Italia si applica questa normativa contro membri del movimento, accusati di riorganizzazione e manifestazioni fasciste. La decisione segna un passo importante nella lotta contro l’estremismo di destra nel paese.

Il Tribunale di Bari ha chiuso il procedimento nato dagli scontri del 21 settembre 2018 con 12 condanne su 17 imputati. Secondo l’accusa, al termine della manifestazione contro Matteo Salvini un gruppo di militanti avrebbe messo in atto condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista e avrebbe partecipato all’aggressione di alcuni manifestanti. Il collegio presieduto da Ambrogio Marrone ha inflitto un anno e sei mesi a cinque persone per la sola contestazione legata alla ricostituzione del partito fascista. Per altri sette imputati la pena è salita a due anni e sei mesi, perché ritenuti responsabili anche di lesioni; per loro è stata disposta anche la privazione dei diritti politici per cinque anni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bari, dodici condanne per CasaPound: riconosciuta la violazione della legge Scelba dopo gli scontri del 2018

Approfondimenti su Bari CasaPound

Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza storica.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per l’aggressione del 2018 al Libertà.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bari CasaPound

Argomenti discussi: Altamura, calciatore 26enne morì in un attentato in un locale: due condanne. I genitori chiedono il riconoscimento come vittime di mafia; Olimpiadi 2026 in diretta. Slittino d’oro, l’Italia trionfa nei due doppi; Mola di Bari, arrestato dai carabinieri il latitante Carlo Biancofiore. Deve scontare due condanne; Cocaina, hashish e 53mila euro in contanti: 24enne arrestato a Bari.

Casapound, a Bari dodici condanne per fascismo e lesioniDodici militanti del movimento Casapound sono stati condannati dal Tribunale di Bari, nell'ambito del processo sull'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni ... rainews.it

Bari, dodici condanne nel processo CasaPound per riorganizzazione del partito fascistaDodici condanne a Bari nel processo a militanti di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista e manifestazione fascista. Pene fino a 2 anni e 6 mesi e cinque anni di interdizione dai diritti ... trmtv.it

Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ PROSEGUONO LE INDAGINI SULL'ASSALTO AL BLINDATO DI LUNEDI' SCORSO: E' CACCIA AI COMPLICI DEI DUE FERMATI - TRAGEDIA FERROVIARIA BARI NORD, DEFINITIVE 12 ASSOLUZIONI: LA PROCU - facebook.com facebook