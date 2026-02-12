#Casapound-Processo Il Tribunale di Bari ha emesso 12 condanne e cinque assoluzioni nel processo contro 17 membri di Casapound. Tutti sono accusati di aver partecipato all’aggressione ai manifestanti di sinistra nel quartiere Libertà, avvenuta il 21 settembre 2018. La sentenza arriva dopo mesi di udienze e testimonianze, e rappresenta un passaggio importante nella lotta contro la violenza politica in città.

(Adnkronos) – Sono dodici le condanne e cinque le assoluzioni, emesse oggi 12 febbraio dal Tribunale di Bari, sezione penale, al termine del processo a carico di 17 esponenti di Casapound, imputati per l’aggressione ai danni di alcuni manifestanti di sinistra avvenuta al quartiere Libertà nel capoluogo pugliese il 21 settembre del 2018 convocata per una contestazione alle politiche di immigrazione del ministro dell’Interno dell’epoca Matteo Salvini. Cinque imputati sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione per violazione della Legge Scelba e sette a due anni e sei mesi per violazione della legge Scelba e lesioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Casapound, processo a Bari: 12 condanne per violazione legge Scelba

