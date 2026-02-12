Dopo gli eventi di ottobre, la memoria dello sterminio degli ebrei d’Europa si sente più fragile. La guerra a Gaza e il pogrom islamista hanno riacceso tensioni e paure, lasciando molti a chiedersi quanto ancora si possa proteggere il ricordo di quell’Olocausto. La domanda resta aperta: cosa resterà di quella memoria in un mondo così turbolento?

Mi chiedo cosa possa avvenire della memoria dello sterminio degli ebrei d’ Europa, dopo il pogrom antiebraico islamista del 7 ottobre 2023 e la guerra israeliana a Gaza. Si citava sempre Primo Levi – è accaduto, potrebbe ancora accadere – ma non si credeva possibile che potesse accadere. Invece è accaduto di nuovo agli ebrei in Israele. Ed è accaduto ai palestinesi, a Gaza. Non pochi hanno usato e abusato del termine genocidio. La questione del “genocidio” è sempre stata controversa, sin dal capitolo 9 (criticato da giuristi del livello di Kelsen e Lauterpacht) del testo Axis Rule in Occupied Europe di Richard Lemkin, il giurista polacco che ne propose l’adozione per il Charter di accusa al processo di Norimberga. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il Giorno della Memoria invita a riflettere sul significato di ricordare e sull’importanza di riconoscere i segnali del genocidio.

In questa riflessione, Liliana Segre sottolinea l’importanza di rispettare il giorno della Memoria, evitando di sfruttare conflitti come quello di Gaza per altri scopi.

IL GIORNO DELLA MEMORIA DOPO GAZA.INCONTRO CON STEFANO LEVI DELLA TORRE

