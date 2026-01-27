Liliana Segre | Non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria

In questa riflessione, Liliana Segre sottolinea l’importanza di rispettare il giorno della Memoria, evitando di sfruttare conflitti come quello di Gaza per altri scopi. La sua posizione invita a mantenere la memoria storica al di fuori di strumentalizzazioni politiche, promuovendo un dialogo basato sul rispetto e sulla comprensione delle tragedie umane.

ROMA – “Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria”. E’ quanto ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, durante l’odierna cerimonia per il Giorno della Memoria. “Non può succedere”, ha aggiunto Segre, “che diventi occasione di una vendetta contro le vittime di allora”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

