Frosinone sospese le attività alla Scuola dell’Infanzia Il Giardino il 18 dicembre per blackout programmato

Il Comune di Frosinone ha annunciato la sospensione delle attività presso la Scuola dell’Infanzia “Il Giardino” il 18 dicembre 2025, a causa di un blackout programmato. La chiusura interesserà le attività educative e didattiche nella giornata, a partire dalle ore 9.

Il Comune di Frosinone ha disposto la sospensione delle attività educative e didattiche per la Scuola dell’Infanzia “Il Giardino” nella giornata di giovedì 18 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 16.00.Il provvedimento si rende necessario a seguito di una interruzione programmata. Frosinonetoday.it

