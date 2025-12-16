Frosinone sospese le attività alla Scuola dell’Infanzia Il Giardino il 18 dicembre per blackout programmato

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Frosinone ha annunciato la sospensione delle attività presso la Scuola dell’Infanzia “Il Giardino” il 18 dicembre 2025, a causa di un blackout programmato. La chiusura interesserà le attività educative e didattiche nella giornata, a partire dalle ore 9.

Immagine generica

Il Comune di Frosinone ha disposto la sospensione delle attività educative e didattiche per la Scuola dellInfanzia “Il Giardino” nella giornata di giovedì 18 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 16.00.Il provvedimento si rende necessario a seguito di una interruzione programmata. Frosinonetoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Servizio idrico sospeso, scuole chiuse a Frosinone: l'elenco degli istituti interessati - A causa della sospensione del servizio idrico a Frosinone, per la giornata di giovedì 15 maggio il sindaco Riccardo Mastrangeli ha emanato un'ordinanza per la sospensione delle attiività didattiche ... ilmessaggero.it

Scuole chiuse a Frosinone domani 16 settembre per mancanza d’acqua: orari e istituti interessati - Firmata l’ordinanza per la chiusura di alcune scuole: ecco quali sono chiuse e quali aperte martedì 16 ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.