il generale vannacci fa il democristiano

Il generale Vannacci fa il suo debutto in Parlamento con una mossa sorprendente. Durante la prima riunione di Futuro Nazionale, il politico ha annunciato di votare a favore della fiducia, ma si è opposto al decreto sull’Ucraina. La sua posizione indica che intende restare in coalizione, anche se non condivide tutto. La scelta ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in aula.

Debutto in aula di Futuro nazionale con mossa di palazzo: sì alla fiducia ma no al decreto Ucraina. La prima mossa politica del generale segnala la volontà di stare in coalizione. Il campo largo si divide ancora: Pd a favore degli aiuti, M5s contrario. Fuori dalla Lega, ma sempre dalla parte del governo. Così si posiziona Futuro nazionale, il partito fondato appena pochi giorni fa dal generale Roberto Vannacci. I vannacciani alla fine sulla fiducia posta dall’esecutivo nel voto sulle armi ucraine hanno votato sì. Un sì con riserva si può dire, perché poi, per precisare la loro posizione, hanno stabilito di non votare il testo del provvedimento. 🔗 Leggi su Laverita.info

Roberto Vannacci viene accusato di aver usato la Lega come trampolino di lancio per la sua carriera politica, ma ora sembra avvicinarsi al centrosinistra.

