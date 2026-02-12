Il Gabibbo di Striscia la Notizia è stato aggredito a Milano. È la prima volta in 36 anni di carriera che il personaggio viene malmenato. Le immagini dell’incidente verranno mostrate questa sera, giovedì 12 febbraio, durante il quarto appuntamento con il programma su Canale 5, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

“Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera. Le immagini si vedranno stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”. Lo annuncia Striscia in una nota.??STASERA A STRISCIA?? Il Gabibbo con la voce di Al Bano aggredito durante un servizio su chi salta i tornelli in metropolitana Guarda il video al link: https:t.cocLkGXBNXrQ #Striscialanotizia #Gabibbo #AlBano pic.twitter.combt1dHXgaMk — Striscia la notizia (@Striscia) February 12, 2026 “L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Gabibbo di Striscia la Notizia aggredito a Milano, è la prima volta

Questa sera, la nuova puntata di Striscia La Notizia si apre con la consegna del Tapiro d'Oro a Carlo Conti.

Questa mattina a Milano, il pupazzone rosso di Striscia la Notizia è stato spintonato e buttato a terra durante una scena di strada.

GABIBBO SOTTO ATTACCO A MILANO: AGGRESSIONE SHOCK DURANTE UN SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

