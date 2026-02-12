Botte al Gabibbo | il pupazzone rosso di Striscia la Notizia spintonato e buttato a terra a Milano Cosa è accaduto

Questa mattina a Milano, il pupazzone rosso di Striscia la Notizia è stato spintonato e buttato a terra durante una scena di strada. Un uomo ha aggredito il personaggio e l’ha colpito ripetutamente, lasciando tutti scioccati. È la prima volta in 36 anni che il pupazzone subisce una violenza del genere. La scena è avvenuta davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta ora cercando di identificare l’aggressore.

Hanno picchiato il Gabibbo. Per la prima volta in 36 anni di carriera come protagonista di Striscia la Notizia, il pupazzone è stato malmenato. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il Gabibbo è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. E proprio mentre lavorava su questa seconda parte del servizio, il pupazzo rosso si è avvicinato a un ragazzo e ha provato a chiedergli spiegazioni sul tagliando mancante. Il ragazzo interpellato, molto infastidito, lo ha spintonato facendolo cadere a terra per strada, e gli ha anche preso il microfono.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Gabibbo Striscia

Questa sera a Milano, Al Bano si è vestito da Gabibbo e ha fatto uno scherzo che non è piaciuto a tutti.

A Bologna, un test di Striscia la Notizia ha mostrato una scena forte: un padre insulta il proprio figlio gay per strada.

