Chi poteva entrare nel pc di Chiara Poggi dopo la sua morte | Così non sapremo mai cosa ha visto l'ultima volta

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le discussioni sul caso di Garlasco, si evidenzia l'accesso al computer di Chiara Poggi il giorno successivo all'omicidio. Questa azione ha sollevato interrogativi sulla privacy e le modalità di gestione delle prove, lasciando aperto il dubbio su chi potesse entrare nel suo pc e cosa abbia potuto vedere. La vicenda resta avvolta da incertezze, alimentando le polemiche e le riflessioni sul procedimento investigativo.

Tra le ultime polemiche sul delitto di Garlasco c'è l'accesso fatto sul pc di Chiara Poggi il giorno dopo l'omicidio. A Fanpage.it ne parla il perito informatico Daniele Occhetti, che durante il primo grado del processo ad Alberto Stasi, insieme al collega Alberto Porta, si occupò della perizia super partes sui computer. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Daniela Poggi: “Lasciai Chi l’ha visto dopo 4 anni. Incantesimo un grande successo, era meglio delle fiction di oggi”

Leggi anche: Andrea Sempio: «Mai visto video porno sul pc di Chiara Poggi e con Marco non ho mai parlato dell?omicidio»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

CANALE YOUTUBE BUGALALLA (DI FRANCESCA BUGAMELLI) * GARLASCO: «IL VIDEO DI ANDREA SEMPIO SUL PC (PERSONAL COMPUTER) DI CHIARA POGGI - ACCESSO NON AUTORIZZATO» (RIVEDI DIRETTA LIVE STREAMING) (VIDEO); Garlasco, svolta choc: video di Sempio nel pc di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco: un video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi? Sì e la bomba di Bugalalla è tristemente clamorosa per ciò che racconta (più che per quello che si vede); Nuovo clamoroso buco nella prima indagine su Garlasco.

poteva entrare pc chiaraChi poteva entrare nel pc di Chiara Poggi dopo la sua morte: “Così non sapremo mai cosa ha visto l’ultima volta” - Tra le ultime polemiche sul delitto di Garlasco c'è l'accesso fatto sul pc di Chiara Poggi il giorno dopo l'omicidio ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.