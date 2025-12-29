Chi poteva entrare nel pc di Chiara Poggi dopo la sua morte | Così non sapremo mai cosa ha visto l'ultima volta

Tra le discussioni sul caso di Garlasco, si evidenzia l'accesso al computer di Chiara Poggi il giorno successivo all'omicidio. Questa azione ha sollevato interrogativi sulla privacy e le modalità di gestione delle prove, lasciando aperto il dubbio su chi potesse entrare nel suo pc e cosa abbia potuto vedere. La vicenda resta avvolta da incertezze, alimentando le polemiche e le riflessioni sul procedimento investigativo.

Tra le ultime polemiche sul delitto di Garlasco c'è l'accesso fatto sul pc di Chiara Poggi il giorno dopo l'omicidio. A Fanpage.it ne parla il perito informatico Daniele Occhetti, che durante il primo grado del processo ad Alberto Stasi, insieme al collega Alberto Porta, si occupò della perizia super partes sui computer.

