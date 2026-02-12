Techland festeggia gli 11 anni di Dying Light con un evento ricco di novità. La casa di sviluppo annuncia nuovi contenuti e aggiornamenti, puntando a mantenere alta l’attenzione dei fan e a portare la serie in direzioni mai viste prima. L’anniversario arriva in un momento di grande fermento, con i giocatori che attendono con curiosità cosa riserveranno le prossime mosse di Techland.

Techland celebrerà l’ undicesimo anniversario della serie Dying Light con una miriade di nuovi contenuti, proiettando la serie verso nuovi orizzonti. Oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo sono state contagiate dalla straordinaria formula di Dying Light, un’avventura horror open world fin dal lancio del titolo originale nel 2015. Ogni nuovo gioco ha ampliato e sviluppato il concept di base, culminando nell’ultimo epico capitolo: Dying Light: The Beast, uscito lo scorso anno. Per celebrare 11 anni di apocalisse zombie, survival e parkour, Techland ha ribadito il suo impegno nei confronti del franchise con una serie di aggiornamenti, celebrazioni e promozioni per consolidare ulteriormente la reputazione di questa incredibile storia di successo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il franchise di Dying Light celebra 11 anni di apocalisse zombie con tante novità

Approfondimenti su Dying Light 11anni

La stagione delle feste torna su Dying Light 2: Stay Human con l’evento invernale “Winter Tales – Gifts from Above 2025”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Dying Light 11anni

Argomenti discussi: Tutta la serie Dying Light è in offerta su Steam e PlayStation Store per festeggiare l'11° anniversario; Il tuo riepilogo delle pubblicità del Tremendous Bowl 2026 è qui: Child Yoda, Pokemon e molto altro.

Dying Light: dopo 11 anni, Techland può festeggiare un traguardo da veri campioni!Dying Light The Beast segna un record: la serie supera 50 milioni di copie vendute e conferma il successo del franchise zombie di Techland. everyeye.it

Dying Light The Beast non è un semplice spin-off: 'Come fosse Dying Light 3' per TechlandAlla Summer Game Fest 2025 è stato confermato che Dying Light The Beast diverrà realtà il 22 agosto 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e Techland sembra avere grandi ambizioni con questo ... everyeye.it

Ciao a tutti, qualcuno sarebbe disponibile ad aiutarmi a prendere il trofeo “poliamore” nel primo dying light Avrei bisogno dell’aiuto di almeno due persone, grazie a tutti - facebook.com facebook